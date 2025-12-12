UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Скринінг здоров’я 40+": Ляшко назвав ключові зміни у підході до діагностики хвороб

Фото: Огляд у сімейного лікаря (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

З початку 2026 року в Україні стартує масштабна програма профілактичного медичного обстеження для людей віком 40+. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати 2000 гривень безготівкової підтримки від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

За словами Ляшка, програма спрямована на раннє виявлення трьох найбільш поширених груп хвороб - серцево-судинних порушень, цукрового діабету та ментальних розладів.

"Ми запускаємо програму, щоб мати можливість на ранніх стадіях виявляти серцево-судинні порушення, появу діабету або ментальних порушень. Це три ключові групи хвороб, на які ми орієнтуємося", - зазначив міністр.

Ляшко наголосив, що українці рідко йдуть на профілактичні огляди, тому держава пропонує новий механізм мотивації - фінансову підтримку та зручний маршрут проходження обстежень.

Що увійде до "скринінгу 40+"

Комплексне обстеження можна буде пройти за один день. До пакета увійдуть:

  • електрокардіограма;
  • вимірювання артеріального тиску;
  • інструментальні дослідження;
  • лабораторні аналізи крові та сечі;
  • оцінка ризиків серцево-судинних та метаболічних хвороб;
  • огляд сімейного лікаря;
  • індивідуальні рекомендації щодо способу життя, харчування та лікування.

Обстеження проводитимуть державні та приватні медзаклади, що укладуть договір з НСЗУ.

Як працюватиме компенсація 2000 гривень

Держава надає кожному учаснику програми 2000 гривень у безготівковій формі:

  • кошти надійдуть на картку в "Дії";
  • людина самостійно обирає медичний заклад;
  • гроші списуються автоматично після проходження скринінгу.

Для тих, хто не користується "Дією", буде можливість оформлення через ЦНАП.

Що буде після скринінгу: повний маршрут лікування

Міністр наголосив, що держава забезпечує не лише діагностику, а й подальший супровід пацієнтів. Після проходження комплексного скринінгу людина отримає персональні рекомендації та доступ до лікування.

Якщо виявлять ризики чи початкову стадію хвороби, держава забезпечує:

  • направлення на дообстеження;
  • консультації та план лікування від сімейного лікаря;
  • корекцію харчування та способу життя;
  • препарати через програму "Доступні ліки", зокрема засоби для контролю тиску, інсуліни, тест-смужки для діагностики діабету;
  • подальший контроль стану здоров’я.

Ляшко наголосив, що вчасно виявлені стани дозволяють зупинити прогрес хвороби або значно зменшити ризики - особливо щодо гіпертонії, інсультів, інфарктів і діабету.

2026 рік - "Рік здорового серця"

МОЗ планує суттєво розширити медичні послуги, пов’язані з профілактикою та лікуванням серцево-судинних захворювань.

Ключові нововведення:

  • планове стентування та шунтування стануть безкоштовними для пацієнтів із діагностованою стенокардією 3-4 стадії;
  • у програму медичних гарантій включено операції, які раніше держава оплачувала лише у випадку інфаркту;
  • МОЗ уже закупило шунти та стенти, щоб забезпечити лікування з початку 2026 року;
  • розширено програму "Доступні ліки", включаючи комбіновані препарати для контролю тиску.

"Якщо у людини ще немає інфаркту, але вже є звуження судин і потрібне оперативне втручання - ми це будемо робити безкоштовно. Ми вже закупили частину шунтів, щоб з початку 2026 року почати лікувати людей безкоштовно", - підкреслив Ляшко.

Таким чином MOЗ робить акцент не на лікуванні тяжких наслідків, а на їх запобіганні - від ранньої діагностики до своєчасних хірургічних втручань.

Що далі

МОЗ буде моніторити ефективність "Скринінгу 40+" та щоквартально коригувати програму. Пакет досліджень можуть розширити відповідно до рекомендацій лікарень і наукових інститутів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні розширюють програму профілактичних медичних оглядів - запускають програму "Скринінг здоров'я 40+". Держава виділяє на програму 10 млрд гривень. В уряді зазначають, що фінансування можуть збільшити за потреби.

