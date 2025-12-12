"Скрининг здоровья 40+": Ляшко назвал ключевые изменения в подходе к диагностике болезней

С начала 2026 года в Украине стартует масштабная программа профилактического медицинского обследования для людей в возрасте 40+. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить 2000 гривен безналичной поддержки от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.
По словам Ляшко, программа направлена на раннее выявление трех наиболее распространенных групп болезней - сердечно-сосудистых нарушений, сахарного диабета и ментальных расстройств.
"Мы запускаем программу, чтобы иметь возможность на ранних стадиях выявлять сердечно-сосудистые нарушения, появление диабета или ментальных нарушений. Это три ключевые группы болезней, на которые мы ориентируемся", - отметил министр.
Ляшко отметил, что украинцы редко идут на профилактические осмотры, поэтому государство предлагает новый механизм мотивации - финансовую поддержку и удобный маршрут прохождения обследований.
Комплексное обследование можно будет пройти за один день. В пакет войдут:
Обследование будут проводить государственные и частные медучреждения, которые заключат договор с НСЗУ.
Государство предоставляет каждому участнику программы 2000 гривен в безналичной форме:
Для тех, кто не пользуется "Дією", будет возможность оформления через ЦНАП.
Министр подчеркнул, что государство обеспечивает не только диагностику, но и дальнейшее сопровождение пациентов. После прохождения комплексного скрининга человек получит персональные рекомендации и доступ к лечению.
Если обнаружат риски или начальную стадию болезни, государство обеспечивает:
Ляшко подчеркнул, что вовремя выявленные состояния позволяют остановить прогресс болезни или значительно уменьшить риски - особенно в отношении гипертонии, инсультов, инфарктов и диабета.
Минздрав планирует существенно расширить медицинские услуги, связанные с профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые нововведения:
"Если у человека еще нет инфаркта, но уже есть сужение сосудов и требуется оперативное вмешательство - мы это будем делать бесплатно. Мы уже закупили часть шунтов, чтобы с начала 2026 года начать лечить людей бесплатно", - подчеркнул Ляшко.
Таким образом МОЗ делает акцент не на лечении тяжелых последствий, а на их предотвращении - от ранней диагностики до своевременных хирургических вмешательств.
Минздрав будет мониторить эффективность "Скрининга 40+" и ежеквартально корректировать программу. Пакет исследований могут расширить в соответствии с рекомендациями больниц и научных институтов.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине расширяют программу профилактических медицинских осмотров - запускают программу "Скрининг здоровья 40+". Государство выделяет на программу 10 млрд гривен. В правительстве отмечают, что финансирование могут увеличить при необходимости.