Гроші прийдуть на "Дія.Картку": коли стартують чекапи 40+ і які послуги туди увійдуть
В Україні з 2026 року запрацюють безкоштовні профілактичні медичні огляди (чекапи) для громадян, старших за 40 років. Кабмін затвердив порядок реалізації програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram і прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.
За словами нардепа, на такі чекапи уряд планує витратити 10 млрд гривень. На одну людину виділяється 2 тисячі гривень на рік.
До переліку послуг, які можна буде отримати безкоштовно, входять:
- вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень з оцінкою ритму пульсу;
- вимірювання маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії;
- збір скарг і симптомів;
- лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти);
- електрокардіографія та добовий моніторинг артеріального тиску;
- консультації з рекомендаціями зміни способу життя;
- оформлення направлень до лікарів-спеціалістів;
- післявізитний супровід.
Як скористатися програмою
Прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що програма запрацює з 1 січня 2026 року.
За її словами, кожен українець, старший за 40 років, отримає запрошення до "Дії" на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на "Дія.Картку" буде нараховано 2 тисячі гривень. Їх можна буде витратити виключно на скринінг здоров'я.
Ті, хто не користується застосунком "Дія", зможуть отримати кошти через банки та ЦНАПи.
"Обстеження можна буде пройти в державних, комунальних і приватних установах, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі в програмі "Скринінг здоров'я 40+". Незабаром МОЗ оприлюднить перелік закладів", - сказала глава уряду.
Чекапи для українців 40+
Нагадаємо, з 2026 року в Україні буде розширено програму профілактичних медичних оглядів.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував фінансування безоплатних "чекапів" для громадян віком від 40 років, що дадуть змогу виявляти хвороби на ранній стадії та забезпечувати ефективне лікування.
Пацієнти зможуть самостійно обирати медичний заклад - державний чи приватний, а кошти на обстеження зараховуватимуться на віртуальну картку в застосунку "Дія".
Програма передбачає обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади. За потреби пацієнт отримає електронний рецепт на безкоштовні ліки, а також консультації лікарів, лабораторні та інструментальні дослідження.
У МОЗ зазначають, що такі профілактичні огляди знизять ризик ускладнень, передчасної смертності та допоможуть формувати культуру ранньої діагностики серед українців.