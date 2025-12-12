"Скрининг здоровья 40+": Ляшко назвал ключевые изменения в подходе к диагностике болезней

С начала 2026 года в Украине стартует масштабная программа профилактического медицинского обследования для людей в возрасте 40+. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить 2000 гривен безналичной поддержки от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона .

По словам Ляшко, программа направлена на раннее выявление трех наиболее распространенных групп болезней - сердечно-сосудистых нарушений, сахарного диабета и ментальных расстройств.

"Мы запускаем программу, чтобы иметь возможность на ранних стадиях выявлять сердечно-сосудистые нарушения, появление диабета или ментальных нарушений. Это три ключевые группы болезней, на которые мы ориентируемся", - отметил министр.

Ляшко отметил, что украинцы редко идут на профилактические осмотры, поэтому государство предлагает новый механизм мотивации - финансовую поддержку и удобный маршрут прохождения обследований.

Что войдет в "скрининг 40+"

Комплексное обследование можно будет пройти за один день. В пакет войдут:

электрокардиограмма;

измерение артериального давления;

инструментальные исследования;

лабораторные анализы крови и мочи;

оценка рисков сердечно-сосудистых и метаболических болезней;

осмотр семейного врача;

индивидуальные рекомендации по образу жизни, питанию и лечению.

Обследование будут проводить государственные и частные медучреждения, которые заключат договор с НСЗУ.

Как будет работать компенсация 2000 гривен

Государство предоставляет каждому участнику программы 2000 гривен в безналичной форме:

средства поступят на карточку в "Дії";

человек самостоятельно выбирает медицинское учреждение;

деньги списываются автоматически после прохождения скрининга.

Для тех, кто не пользуется "Дією", будет возможность оформления через ЦНАП.

Что будет после скрининга: полный маршрут лечения

Министр подчеркнул, что государство обеспечивает не только диагностику, но и дальнейшее сопровождение пациентов. После прохождения комплексного скрининга человек получит персональные рекомендации и доступ к лечению.

Если обнаружат риски или начальную стадию болезни, государство обеспечивает:

направление на дообследование;

консультации и план лечения от семейного врача;

коррекцию питания и образа жизни;

препараты через программу "Доступные лекарства", в частности средства для контроля давления, инсулины, тест-полоски для диагностики диабета;

дальнейший контроль состояния здоровья.

Ляшко подчеркнул, что вовремя выявленные состояния позволяют остановить прогресс болезни или значительно уменьшить риски - особенно в отношении гипертонии, инсультов, инфарктов и диабета.

2026 год - "Год здорового сердца"

Минздрав планирует существенно расширить медицинские услуги, связанные с профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые нововведения:

плановое стентирование и шунтирование станут бесплатными для пациентов с диагностированной стенокардией 3-4 стадии;

в программу медицинских гарантий включены операции, которые ранее государство оплачивало только в случае инфаркта;

Минздрав уже закупил шунты и стенты, чтобы обеспечить лечение с начала 2026 года;

расширена программа "Доступные лекарства", включая комбинированные препараты для контроля давления.

"Если у человека еще нет инфаркта, но уже есть сужение сосудов и требуется оперативное вмешательство - мы это будем делать бесплатно. Мы уже закупили часть шунтов, чтобы с начала 2026 года начать лечить людей бесплатно", - подчеркнул Ляшко.

Таким образом МОЗ делает акцент не на лечении тяжелых последствий, а на их предотвращении - от ранней диагностики до своевременных хирургических вмешательств.

Что дальше

Минздрав будет мониторить эффективность "Скрининга 40+" и ежеквартально корректировать программу. Пакет исследований могут расширить в соответствии с рекомендациями больниц и научных институтов.