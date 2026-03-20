Скринінг 40+: чим насправді програма відрізняється від візиту до сімейного лікаря

Головна відмінність "Скринінг 40+" від звичайного візиту до сімейного лікаря - це комплексність та швидкість. Замість серії окремих направлень та повторних візитів, пацієнт отримує повний чекап організму за один візит.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
На відміну від звичайного профілактичного огляду, програма "Скринінг здоров’я 40+" має три характерні особливості:
Усі результати обстеження вносяться до електронної системи охорони здоров’я та стають доступними сімейному лікарю.
Якщо під час скринінгу будуть виявлені ризики або потреба у додаткових дослідженнях чи лікуванні, фахівці допоможуть сформувати подальший план дій безпосередньо під час візиту.
Подібні ініціативи вже багато років функціонують у Польщі, Великій Британії та Литві. В Україні вже понад 1 600 місць надання послуг приймають громадян віком 40+, пропонуючи пройти профілактичне обстеження проактивно, не чекаючи появи симптомів.
Виплати за програмою надходять на "Дія.Картку" ПриватБанку. Кошти зараховуються протягом семи днів після її активації.
