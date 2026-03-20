Скрининг 40+: чем на самом программа деле отличается от визита к семейному врачу

Главное отличие "Скрининг 40+" от обычного визита к семейному врачу - это комплексность и скорость. Вместо серии отдельных направлений и повторных визитов, пациент получает полный чекап организма за один визит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.
В отличие от обычного профилактического осмотра, программа "Скрининг здоровья 40+" имеет три характерные особенности:
Все результаты обследования вносятся в электронную систему здравоохранения и становятся доступными семейному врачу.
Если во время скрининга будут выявлены риски или потребность в дополнительных исследованиях или лечении, специалисты помогут сформировать дальнейший план действий непосредственно во время визита.
Подобные инициативы уже много лет функционируют в Польше, Великобритании и Литве. В Украине уже более 1 600 мест предоставления услуг принимают граждан в возрасте 40+, предлагая пройти профилактическое обследование проактивно, не дожидаясь появления симптомов.
Читайте также о том, что с конца января украинцам начали поступать приглашения для участия в программе "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает 2000 гривен на обследование людей, которым исполнилось 40 лет. О том, как "получить" эти деньги, можно узнать по ссылке.
Выплаты по программе поступают на "Дія.Карту" ПриватБанка. Средства зачисляются в течение семи дней после ее активации.
