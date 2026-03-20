Скринінг 40+: чим насправді програма відрізняється від візиту до сімейного лікаря

В Україні вже понад у 1 600 місцях можна пройти Скринінг 40+ (фото: Freepik)

Головна відмінність "Скринінг 40+" від звичайного візиту до сімейного лікаря - це комплексність та швидкість. Замість серії окремих направлень та повторних візитів, пацієнт отримує повний чекап організму за один візит.

Головне: Для кого: програма розрахована на українців віком від 40 років.

Мета: вчасне виявлення факторів ризику серцево-судинних хвороб та цукрового діабету 2 типу.

Швидкість: комплекс базових обстежень можна пройти за один візит тривалістю 60-90 хвилин.

Зручність: обрати можна будь-який заклад (державний чи приватний), що долучився до програми, зі зручним часом запису.

Результат: дані вносяться до електронної системи, а за потреби лікар одразу допоможе сформувати подальший план дій.

Доступність: в Україні вже діє понад 1600 місць, де проводять такий скринінг. Ключові відмінності програми На відміну від звичайного профілактичного огляду, програма "Скринінг здоров'я 40+" має три характерні особливості: Сфокусованість на вікових ризиках: Програма орієнтована саме на людей віком від 40 років. Саме в цей період зростає ризик розвитку хронічних неінфекційних захворювань, які часто тривалий час протікають без симптомів.

Комплекс обстежень за один візит: У межах скринінгу можна пройти всі необхідні базові обстеження приблизно за 60-90 хвилин. Це виключає потребу відвідувати різні кабінети або окремо записуватися до кількох фахівців.

Зручний формат запису: Людина може обрати будь-який медичний заклад (державний, комунальний або приватний), що долучився до програми. Записатися можна у зручний часовий слот, зокрема у ранкові або вечірні години. Як працює система та результати Усі результати обстеження вносяться до електронної системи охорони здоров'я та стають доступними сімейному лікарю. Якщо під час скринінгу будуть виявлені ризики або потреба у додаткових дослідженнях чи лікуванні, фахівці допоможуть сформувати подальший план дій безпосередньо під час візиту. Масштаби програми Подібні ініціативи вже багато років функціонують у Польщі, Великій Британії та Литві. В Україні вже понад 1 600 місць надання послуг приймають громадян віком 40+, пропонуючи пройти профілактичне обстеження проактивно, не чекаючи появи симптомів.

Читайте також про те, що з кінця січня українцям почали надходити запрошення для участі у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Вона передбачає 2000 гривень на обстеження людей, яким виповнилося 40 років. Про те, як "отримати" ці гроші, можна дізнатись за посиланням. Виплати за програмою надходять на "Дія.Картку" ПриватБанку. Кошти зараховуються протягом семи днів після її активації.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.