Яскраво і сучасно: Андре Тан розповів, з чим носити помаранчевий цієї осені

Помаранчевий колір цього сезону стає одним із головних акцентів у гардеробі. Український дизайнер Андре Тан радить не боятися експериментувати та пропонує кілька ключових комбінацій, які матимуть сучасний і стильний вигляд восени 2025.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Нейтральні відтінки - найпростіший спосіб зробити яскравий колір більш носибельним. Молочний або бежевий приховує насиченість помаранчевого, створюючи збалансований образ.
Такий тандем ідеально пасує для офісного і повсякденного стилю: помаранчевий светр або сорочка в поєднанні з молочними штанами або спідницею має свіжий, але не кричущий вигляд.
Складніший, але дуже ефектний дует. Поєднання помаранчевого і глибокого бордового або винного кольору підкреслює осінню палітру і додає образу теплоти.
Цей тандем добре працює в образах для вечірок або прогулянок містом. Дизайнер радить обирати один яскравий елемент, наприклад помаранчевий плащ або сумку, а винний залишити для другого шару одягу.
М'який лимонно-жовтий або Butter yellow створює легкий, позитивний контраст із насиченим помаранчевим. Це поєднання має особливо гармонійний вигляд у демісезонних луках.
Легке пальто або кардиган помаранчевого кольору в поєднанні з жовтими аксесуарами робить образ динамічним і сучасним.
Тандем із природними відтінками має стриманий, але водночас цікавий вигляд. Оливковий колір відтіняє помаранчеву яскравість і створює більш приземлений, натуральний вигляд.
Дизайнер радить комбінувати помаранчевий верхній одяг зі штанами або спідницею оливкового відтінку для повсякденного стилю або спортивного шику.
Не обов'язково використовувати помаранчевий як основний колір образу. Точкові акценти - кросівки, сумка, ремінь або шарф - дозволяють додати яскравий акцент без перевантаження стилю.
Це хороший варіант для тих, хто боїться занадто яскравих total look, але хоче залишатися в тренді.
Для сміливих експериментаторів дизайнер пропонує помаранчевий total look. Важливо правильно підбирати відтінки та текстури, щоб образ мав гармонійний вигляд.
Наприклад, помаранчеве пальто в комплекті зі штанами й светром у тон створює цілісну композицію, яка привертає увагу і підкреслює індивідуальність.
Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Помаранчевий перестає бути сезонним трендом і стає універсальним інструментом для створення стильного гардероба.
Ключова порада Андре Тана - експериментувати з поєднаннями та вибирати контрастні, але збалансовані варіанти, які підкреслять ваш стиль та індивідуальність.
