Яскраво і сучасно: Андре Тан розповів, з чим носити помаранчевий цієї осені

Помаранчевий і молочний або бежевий

Нейтральні відтінки - найпростіший спосіб зробити яскравий колір більш носибельним. Молочний або бежевий приховує насиченість помаранчевого, створюючи збалансований образ.

Такий тандем ідеально пасує для офісного і повсякденного стилю: помаранчевий светр або сорочка в поєднанні з молочними штанами або спідницею має свіжий, але не кричущий вигляд.

Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Помаранчевий і винний

Складніший, але дуже ефектний дует. Поєднання помаранчевого і глибокого бордового або винного кольору підкреслює осінню палітру і додає образу теплоти.

Цей тандем добре працює в образах для вечірок або прогулянок містом. Дизайнер радить обирати один яскравий елемент, наприклад помаранчевий плащ або сумку, а винний залишити для другого шару одягу.

Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Помаранчевий і Butter yellow

М'який лимонно-жовтий або Butter yellow створює легкий, позитивний контраст із насиченим помаранчевим. Це поєднання має особливо гармонійний вигляд у демісезонних луках.

Легке пальто або кардиган помаранчевого кольору в поєднанні з жовтими аксесуарами робить образ динамічним і сучасним.

Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Помаранчевий і оливковий

Тандем із природними відтінками має стриманий, але водночас цікавий вигляд. Оливковий колір відтіняє помаранчеву яскравість і створює більш приземлений, натуральний вигляд.

Дизайнер радить комбінувати помаранчевий верхній одяг зі штанами або спідницею оливкового відтінку для повсякденного стилю або спортивного шику.

Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Точкові акценти

Не обов'язково використовувати помаранчевий як основний колір образу. Точкові акценти - кросівки, сумка, ремінь або шарф - дозволяють додати яскравий акцент без перевантаження стилю.

Це хороший варіант для тих, хто боїться занадто яскравих total look, але хоче залишатися в тренді.

Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Помаранчевий тотал лук

Для сміливих експериментаторів дизайнер пропонує помаранчевий total look. Важливо правильно підбирати відтінки та текстури, щоб образ мав гармонійний вигляд.

Наприклад, помаранчеве пальто в комплекті зі штанами й светром у тон створює цілісну композицію, яка привертає увагу і підкреслює індивідуальність.

Андре Тан розповів про трендові поєднання з помаранчевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Помаранчевий перестає бути сезонним трендом і стає універсальним інструментом для створення стильного гардероба.

Ключова порада Андре Тана - експериментувати з поєднаннями та вибирати контрастні, але збалансовані варіанти, які підкреслять ваш стиль та індивідуальність.