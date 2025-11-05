ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Головний тренд осені - бордовий шкіряний бомбер: як його носить дружина Усика

Середа 05 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Головний тренд осені - бордовий шкіряний бомбер: як його носить дружина Усика Дружина Усика (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина вкотре підтвердила статус однієї з найстильніших модниць українського шоу-бізнесу. Вона показала, як носити головний тренд цього сезону - шкіряний бомбер у глибокому бордовому відтінку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Катерина вибрала укорочений бомбер зі шкіри глибокого бордового або, як його ще називають, винного відтінку.

Цей колір є чудовою альтернативою класичному чорному, надаючи образу благородства, тепла та глибини.

Глибокі відтінки, такі як бордовий, шоколадний і карамельний, є ключовими для модних шкіряних виробів цього сезону.

Головний тренд осені - бордовий шкіряний бомбер: як його носить дружина УсикаКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Основні елементи образу Катерини Усик

Трендова "шкірянка" (бомбер): укорочена куртка-бомбер з вираженими об'ємними рукавами та манжетами на гумці - це потужний камбек моди 90-х і 2000-х. Її насичений бордовий колір ідеально вписується в палітру дорогого осіннього мінімалізму.

Базовий шар: під бомбер Катерина одягла сірий гольф-водолазку з високим коміром. Це класичний, стриманий елемент, що балансує акцентну куртку і робить образ ідеальним для прохолодної погоди.

Об'ємний низ: до верху зі складною текстурою та об'ємом вона підібрала широкі, вільного крою штани графітового кольору. Це створює модний контраст між об'ємним верхом і розслабленим, трохи мішкуватим низом.

Акцентне взуття: лук завершують черевики на стійких високих підборах у тон куртці - глибокого бордового кольору. Таке взуття візуально подовжує силует і підтримує акцентний колір куртки.

Цей образ Катерини Усик - це справжній майстер-клас зі стилізації: вона демонструє, як поєднати акцентну трендову річ (кольоровий шкіряний бомбер) з базовими елементами (сірий гольф і широкі штани), створюючи вишуканий, але водночас комфортний casual лук для міста.

Головний тренд осені - бордовий шкіряний бомбер: як його носить дружина УсикаКатерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим носити шкіряний бомбер восени 2025

Шкіряний бомбер - універсальна річ, яка вдало поєднує практичність і стиль. Цієї осені дизайнери радять робити ставку на базові речі з мінімалістичним кроєм, які підкреслюють текстуру та колір куртки.

З класичними штанами або джинсами прямого крою

Для міського стилю ідеально підійдуть широкі джинси або костюмні штани. Такий низ врівноважує об'єм бомбера і створює сучасний силует у дусі relaxed fit.

З гольфом або тонким светром

Зі шкіряним бомбером гарно виглядають водолазки нейтральних кольорів - сірого, бежевого, чорного або білого. Це додає образу витонченості й тепла, особливо в прохолодну погоду.

З мідіспідницею або сукнею прямого крою

Поєднання більш грубої шкіри та жіночної спідниці створює стильний контраст. Слід обирати спідниці з вовни, трикотажу або деніму. Це трендовий варіант для офісу або вихідного дня.

Зі штанами-палацо або кюлотами

Якщо хочеться створити актуальний стрітстайл-лук, варто комбінувати бомбер з об'ємними низами. Це підкреслює тренд на розслаблені форми та комфорт.

З високими черевиками або масивними кросівками

Таке взуття гармонійно завершує лук, додаючи йому міської динаміки. Для більш елегантного варіанту підійдуть ботильйони на стійких підборах у тон куртки.

З аксесуарами в теплій гамі

Бордовий або шоколадний бомбер добре поєднується з бежевими, пісочними або карамельними аксесуарами. Додай шкіряні рукавички, сумку в тон і об'ємний шарф - і образ буде завершено.

Головний тренд осені - бордовий шкіряний бомбер: як його носить дружина УсикаДружина Усика показала трендову куртку на осінь (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце