Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осенью

Оранжевый и молочный или бежевый

Нейтральные оттенки - самый простой способ сделать яркий цвет более носибельным. Молочный или бежевый скрывает насыщенность оранжевого, создавая сбалансированный образ.

Такой тандем идеально подходит для офисного и повседневного стиля: оранжевый свитер или рубашка в сочетании с молочными брюками или юбкой выглядит свежо, но не кричаще.

Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Оранжевый и винный

Более сложный, но очень эффектный дуэт. Сочетание оранжевого и глубокого бордового или винного цвета подчеркивает осеннюю палитру и придает образу теплоты.

Этот тандем хорошо работает в образах для вечеринок или прогулок по городу. Дизайнер советует выбирать один яркий элемент, например оранжевый плащ или сумку, а винный оставить для второго слоя одежды.

Оранжевый и Butter yellow

Мягкий лимонно-желтый или Butter yellow создает легкий, положительный контраст с насыщенным оранжевым. Это сочетание выглядит особенно гармонично в демисезонных луках.

Легкое пальто или кардиган оранжевого цвета в сочетании с желтыми аксессуарами делает образ динамичным и современным.

Оранжевый и оливковый

Тандем с естественными оттенками выглядит сдержанно, но в то же время интересно. Оливковый цвет оттеняет оранжевую яркость и создает более приземленный, натуральный вид.

Дизайнер советует комбинировать оранжевую верхнюю одежду с брюками или юбкой оливкового оттенка для повседневного стиля или спортивного шика.

Точечные акценты

Не обязательно использовать оранжевый в качестве основного цвета образа. Точечные акценты - кроссовки, сумка, ремень или шарф - позволяют добавить яркий акцент без перегрузки стиля.

Это хороший вариант для тех, кто боится слишком ярких total look, но хочет оставаться в тренде.

Оранжевый тотал лук

Для смелых экспериментаторов дизайнер предлагает оранжевый total look. Важно правильно подбирать оттенки и текстуры, чтобы образ выглядел гармонично.

К примеру, оранжевое пальто в комплекте с брюками и свитером в тон создает цельную композицию, которая привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность.

Оранжевый перестает быть сезонным трендом и становится универсальным инструментом для создания стильного гардероба.

Ключевой совет Андре Тана - экспериментировать с сочетаниями и выбирать контрастные, но сбалансированные варианты, которые подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.