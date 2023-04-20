Яскравий спалах у небі побачили й в Білорусі, - ЗМІ (фото)

Яскравий спалах в небі увечері 19 квітня помітили не лише в Києві, а й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Наша Ніва".
"Яскравий спалах зафіксували в Гомелі та Мозирі. Водночас його бачили й на півночі України", - йдеться в повідомленні.
Також видання публікує фото яскравого спалаху, яке зафіксували в Білорусі.
Фото: яскравий спалах у небі побачили й в Білорусі (t.me/nashaniva)
Нагадаємо, що вчора ввечері жителі Києва та області стали свідками незвичного явища. В небі близько 22:00 був яскравий спалах. Після в чого в столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про повітряний об'єкт.
Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, що попередньою причиною яскравого спалаху є падіння на Землю космічного супутника NASA.
Своєю чергою в NASA спростували, що спалах над Києвом міг бути спричинений падінням з орбіти супутника. У той час супутник ще перебував на орбіті.
Тим часом в освітньому проекті про космос The Alpha Centauri припускають, що це був не супутник, а болід (метеор).
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