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Яскравий спалах у небі побачили й в Білорусі, - ЗМІ (фото)

Фото: яскравий спалах у небі побачили й в Білорусі (t.me/nashaniva)
Автор: Марія Кучерявець

Яскравий спалах в небі увечері 19 квітня помітили не лише в Києві, а й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Наша Ніва".

"Яскравий спалах зафіксували в Гомелі та Мозирі. Водночас його бачили й на півночі України", - йдеться в повідомленні.

Також видання публікує фото яскравого спалаху, яке зафіксували в Білорусі.

Фото: яскравий спалах у небі побачили й в Білорусі (t.me/nashaniva)

Спалах над Києвом

Нагадаємо, що вчора ввечері жителі Києва та області стали свідками незвичного явища. В небі близько 22:00 був яскравий спалах. Після в чого в столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про повітряний об'єкт.

Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, що попередньою причиною яскравого спалаху є падіння на Землю космічного супутника NASA.

Своєю чергою в NASA спростували, що спалах над Києвом міг бути спричинений падінням з орбіти супутника. У той час супутник ще перебував на орбіті.

Тим часом в освітньому проекті про космос The Alpha Centauri припускають, що це був не супутник, а болід (метеор).

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