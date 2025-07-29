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Яскравий монохром: цей лук Дженніфер Лопес захочеться зберегти і повторити

Вівторок 29 липня 2025 14:45
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Яскравий монохром: цей лук Дженніфер Лопес захочеться зберегти і повторити Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дженніфер Лопес показала ефектний образ у стилі total red - ідеальне поєднання гламуру, елегантності та сучасної моди. Червоний колір, продумані акценти та сміливі деталі зробили цей лук справжнім натхненням для літніх образів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Дженніфер Лопес показала новий елегантний образ, який повністю зібрала з речей червоного відтінку.

Це яскравий приклад total red або монохромного стилю, де весь образ витриманий в одному кольорі, але з використанням різних відтінків і текстур.

Трендові речі та елементи образу

Монохромний образ (total red)

Це дуже актуальний тренд, що дає змогу створити цілісний, виразний і привабливий вигляд. Червоний колір завжди в тренді, особливо для створення сміливих і впевнених образів.

Пальто-кардиган з укороченими рукавами

Верхній одяг з рельєфною, плетеною текстурою додає об'єму. Це відхід від звичайних гладких тканин, що робить річ більш унікальною.

Коротка сукня

Довжина сукні вище коліна і дає змогу продемонструвати ноги, що додає образу легкості та жіночності.

Акцентний ремінь

Ремінь на талії підкреслює фігуру і створює силует. Пояс з логотипом - це додатковий акцент.

Маленька сумка з ланцюжком

Мініатюрні сумки на ланцюжку, як і раніше, залишаються популярними. Вони практичні й надають образу витонченості. Червоний колір сумки ідеально доповнює загальний образ.

Туфлі із заклепками

Взуття з декоративними елементами, такими як шипи або заклепки, є сміливим акцентом і надає "гостроти" образу. Це елемент, який може натякати на гранж або рок-стиль, але в цьому випадку він інтегрований у гламурний образ.

Сонцезахисні окуляри-авіатори

Класична форма окулярів-авіаторів із дзеркальними лінзами надає образу загадковості.

Дженніфер Лопес демонструє впевнений, сміливий і стильний образ, що підкреслює її фігуру і дозволяє виділитися. Червоний колір робить його помітним, а поєднання різних текстур і акцентних деталей надає образу глибини.

Яскравий монохром: цей лук Дженніфер Лопес захочеться зберегти і повторитиДженніфер Лопес показала модний лук (фото: instagram.com/jlo)

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