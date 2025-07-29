5 стильних образів на кожен день, які легко повторить кожна: "дорого" виглядають і підійдуть всім

Влітку хочеться виглядати яскраво, зручно і водночас елегантно. Саме таку формулу гардероба демонструє стильна британська блогерка Луїза, яка зібрала універсальні аутфіти на всі випадки життя: від офісу до романтичної прогулянки.

Що носити влітку, коли вже немає фантазії, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram фешн-інфлюенсерки.

Шоколадна елегантність

Блогерка обрала темно-коричневу майку, яку поєднала з широкими штанами в дрібну смужку. Образ доповнили масивні прикраси та об’ємна шопер-сумка в тон до топа.

Цей лук виглядає витончено і стримано, ідеально підходить для офісу або ділової зустрічі. Коричневий - одна з головних базових альтернатив чорному, а смугасті штани додають легкої неформальності.

Стильний образ для офісу (скріншот)

Сукня, яка говорить замість слів

Максі-сукня насиченого червоного кольору не потребує зайвих деталей, вона сама головний акцент. Блогерка підібрала до неї лаконічні чорні в’єтнамки, об’ємну сумку та сонцезахисні окуляри.

Червоний - колір впевненості, тож цей образ чудово підійде для побачення або виходу з подругами. Простий крій підкреслює фігуру, а довжина додає витонченості.

Модна сукня (скріншот)

Гламурний шик на відпочинку

Комплект зі світло-коричневого прозорого топа з бантом і штанів із блискучим візерунком сміливий, але не вульгарний. Образ доповнює плетена клатч-сумочка та яскраві прикраси.

Це ідеальний варіант для літньої вечірки або модного заходу. Прозорі тканини й золото-бежеві відтінки створюють ефект розкішного легкого гламуру.

Що носити цього літа (скріншот)

Мінімалізм у чорно-білому

Контрастне поєднання чорного топа з цікавим кантом і білої спідниці-плісе - приклад бездоганного міського шику. Лаконічні чорні сандалі та маленька кругла сумочка додають образу завершеності.

Такий аутфіт підійде і для роботи, і для прогулянки. Він виглядає свіжо, але не надто зухвало.

Стильний "лук" на кожен день (скріншот)

Курортна легкість

А цей образ - справжній сплеск настрою. Блогерка поєднала яскраво-блакитний топ на тонких бретелях із принтованими штанами у стилі Dolce Vita: мушлі, квіти та соковиті кольори.

Також вона додала солом’яну сумку та зручні бежеві сандалі. Це образ для безтурботного літа, прогулянки морем або просто щоб зарядитися настроєм від речей.

Яскравий літній образ (скріншот)