Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образами
Спортивна журналістка Влада Зінченко разом із чоловіком, футболістом збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександром Зінченком, з'явилися на світському заході в розкішних вечірніх образах, і привернули увагу модних критиків та прихильників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram пари.
Подружжя Зінченків підкорило парними образами
Для вечірнього виходу Влада обрала витончену сукню ніжно-рожевого кольору від бренду Alina Sinyavskaya - вона ідеально підкреслила її тендітну фігуру.
Фасон без бретелей із легкою драпіровкою та квітковим акцентом на талії додає образу романтики й жіночності.
Сукня має елегантний розріз, що відкриває стрункі ноги. Завершують образ сріблясті босоніжки на підборах, невелика сумочка та делікатні прикраси.
Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Легкі локони й природний макіяж створюють бездоганний завершальний штрих.
Олександр Зінченко не відставав у стильності: футболіст обрав темно-сірий костюм класичного крою, який поєднав із чорною футболкою - сміливе та трендове рішення для вечірнього виходу.
Чорні шкіряні туфлі та годинник доповнили його сучасний і впевнений образ.
"Востаннє такі гарні фото у нас були з нашого весілля", - підписало світлини подружжя.
Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Реакція фоловерів
Користувачі соцмереж не стримують емоцій і зізнаються, що щиро радіють за пару, яка випромінює любов навіть через об’єктив камери.
- Моя улюблена пара
- Неперевершені
- Так схожі між собою!!Гармонійна пара
- Та ладно. Між весіллям і цими фото були теж суперові кадри
- Наче кадри з фільму про кохання
- Такі щирі… просто мурашки
Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
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