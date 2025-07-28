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Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образами

Понеділок 28 липня 2025 21:33
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Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образами Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Спортивна журналістка Влада Зінченко разом із чоловіком, футболістом збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександром Зінченком, з'явилися на світському заході в розкішних вечірніх образах, і привернули увагу модних критиків та прихильників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram пари.

Подружжя Зінченків підкорило парними образами

Для вечірнього виходу Влада обрала витончену сукню ніжно-рожевого кольору від бренду Alina Sinyavskaya - вона ідеально підкреслила її тендітну фігуру.

Фасон без бретелей із легкою драпіровкою та квітковим акцентом на талії додає образу романтики й жіночності.

Сукня має елегантний розріз, що відкриває стрункі ноги. Завершують образ сріблясті босоніжки на підборах, невелика сумочка та делікатні прикраси.

Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образамиПодружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Легкі локони й природний макіяж створюють бездоганний завершальний штрих.

Олександр Зінченко не відставав у стильності: футболіст обрав темно-сірий костюм класичного крою, який поєднав із чорною футболкою - сміливе та трендове рішення для вечірнього виходу.

Чорні шкіряні туфлі та годинник доповнили його сучасний і впевнений образ.

"Востаннє такі гарні фото у нас були з нашого весілля", - підписало світлини подружжя.

Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образамиПодружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Реакція фоловерів

Користувачі соцмереж не стримують емоцій і зізнаються, що щиро радіють за пару, яка випромінює любов навіть через об’єктив камери.

  • Моя улюблена пара
  • Неперевершені
  • Так схожі між собою!!Гармонійна пара
  • Та ладно. Між весіллям і цими фото були теж суперові кадри
  • Наче кадри з фільму про кохання
  • Такі щирі… просто мурашки

Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образамиПодружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

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Олександр Зінченко Футболісти Спортсмени
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