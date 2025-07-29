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Яркий монохром: этот лук Дженнифер Лопес захочется сохранить и повторить

Вторник 29 июля 2025 14:45
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Яркий монохром: этот лук Дженнифер Лопес захочется сохранить и повторить Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дженнифер Лопес показала эффектный образ в стиле total red - идеальное сочетание гламура, элегантности и современной моды. Красный цвет, продуманные акценты и смелые детали сделали этот лук настоящим вдохновением для летних образов.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Дженнифер Лопес показала новый элегантный образ, который полностью собрала из вещей красного оттенка.

Это яркий пример total red или монохромного стиля, где весь образ выдержан в одном цвете, но с использованием различных оттенков и текстур.

Трендовые вещи и элементы образа

Монохромный образ (total red)

Это очень актуальный тренд, позволяющий создать целостный, выразительный и привлекательный вид. Красный цвет всегда в тренде, особенно для создания смелых и уверенных образов.

Пальто-кардиган с укороченными рукавами

Верхняя одежда с рельефной, плетенной текстурой придает объема. Это отход от обычных гладких тканей, что делает вещь более уникальной.

Короткое платье

Длина платья выше колена и позволяет продемонстрировать ноги, что придает образу легкости и женственности.

Акцентный ремень

Ремень на талии подчеркивает фигуру и создает силуэт. Пояс с логотипом является дополнительным акцентом.

Маленькая сумка с цепочкой

Миниатюрные сумки на цепочке по-прежнему остаются популярными. Они практичны и придают образу утонченности. Красный цвет сумки идеально дополняет общий образ.

Туфли с заклепками

Обувь с декоративными элементами, такими как шипы или заклепки, является смелым акцентом и придает "остроту" образу. Это элемент, который может намекать на гранж или рок-стиль, но в этом случае он интегрирован в гламурный образ.

Солнцезащитные очки-авиаторы

Классическая форма очков-авиаторов с зеркальными линзами придает образу загадочности.

Дженнифер Лопес демонстрирует уверенный, смелый и стильный образ, подчеркивающий ее фигуру и позволяющий выделиться. Красный цвет делает его заметным, а сочетание различных текстур и акцентных деталей придает образу глубины.

Яркий монохром: этот лук Дженнифер Лопес захочется сохранить и повторитьДженнифер Лопес показала модный лук (фото: instagram.com/jlo)

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