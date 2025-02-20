Скорочують шлях доставки техніки: росіяни запустили залізницю між Ростовом та Маріуполем

Російські окупанти запустили повноцінне залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. У такий спосіб РФ хоче пришвидшити свою військову логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

За повідомлення міської ради Маріуполя, росіяни запустили сполучення по маршруту Ростов-на-Дону - Маріуполь - Волноваха - Донецьк.

"Російські окупанти розбудували залізничну гілку аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростову-на-дону до Маріуполя та Волновахи", - зазначає міськрада з посиланням на Центр вивчення окупації.

Повідомляється, що далі окупанти планують пустити залізничну гілку до Криму.

В міськраді додали, що російські загарбники продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя.

"Нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту. Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво.", - йдеться у повідомленні.

Залізниця в Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України.

У вересні 2023 року повідомлялося, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

У березні 2024 року голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ця залізниця може представляти проблему для України.