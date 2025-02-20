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Скорочують шлях доставки техніки: росіяни запустили залізницю між Ростовом та Маріуполем

Маріуполь, Четвер 20 лютого 2025 15:45
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Скорочують шлях доставки техніки: росіяни запустили залізницю між Ростовом та Маріуполем Фото: росіяни розбудували залізницю, щоб скоротити шлях доставки техніки на фронт (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Російські окупанти запустили повноцінне залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. У такий спосіб РФ хоче пришвидшити свою військову логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

За повідомлення міської ради Маріуполя, росіяни запустили сполучення по маршруту Ростов-на-Дону - Маріуполь - Волноваха - Донецьк.

"Російські окупанти розбудували залізничну гілку аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростову-на-дону до Маріуполя та Волновахи", - зазначає міськрада з посиланням на Центр вивчення окупації.

Повідомляється, що далі окупанти планують пустити залізничну гілку до Криму.

В міськраді додали, що російські загарбники продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя.

"Нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту. Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво.", - йдеться у повідомленні.

Залізниця в Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України.

У вересні 2023 року повідомлялося, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

У березні 2024 року голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ця залізниця може представляти проблему для України.

У серпні 2024 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти відкрили залізницю в Маріуполі. Вона дозволить скоротити логістичний шлях на майже 300 км. Окрім того, в Маріуполі відкрили залізничний вокзал після того, як його повністю знищили.

Також Андрющенко повідомляв, що загарбники використовують залізницю для постачання палива для потреб окупаційних військ. Зокрема, було зафіксовано рух залізничних цистерн з маркуванням "Роснєфть". Вони рухалися з Маріуполя в бік Маловодного, після чого попрямували у бік Ростова.

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