Сокращают путь доставки техники: россияне запустили железную дорогу между Ростовом и Мариуполем
Российские оккупанты запустили полноценное железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Таким образом РФ хочет ускорить свою военную логистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
По сообщению городского совета Мариуполя, россияне запустили сообщение по маршруту Ростов-на-Дону - Мариуполь - Волноваха - Донецк.
"Российские оккупанты построили железнодорожную ветку чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова-на-дону в Мариуполь и Волноваху", - отмечает горсовет со ссылкой на Центр изучения оккупации.
Сообщается, что дальше оккупанты планируют пустить железнодорожную ветку в Крым.
В горсовете добавили, что российские захватчики продолжают развивать военную логистику вокруг Мариуполя.
"Новая ветка железной дороги в "глубоком тылу" должна уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста. Партизаны уже неоднократно осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство", - говорится в сообщении.
Железная дорога в Мариуполе
Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.
В сентябре 2023 года сообщалось, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
В марте 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта железная дорога может представлять проблему для Украины.
В августе 2024 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты открыли железную дорогу в Мариуполе. Она позволит сократить логистический путь почти на 300 км. Кроме того, в Мариуполе открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили.
Также Андрющенко сообщал, что захватчики используют железную дорогу для поставки топлива для нужд оккупационных войск. В частности, было зафиксировано движение железнодорожных цистерн с маркировкой "Роснефть". Они двигались из Мариуполя в сторону Маловодного, после чего направились в сторону Ростова.