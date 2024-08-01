РФ відкрила залізницю в Маріуполі: стало відомо, як це вплине на логістику війни

Окупанти відкрили залізницю в Маріуполі. Вона дозволить скоротити логістичний шлях на майже 300 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телемарафону.

"Поки ми спостерігаємо тепловози, які заїжджають з території Росії і виїжджають. До кінця не зрозуміло, чому так, однак вчора, ми бачили, в Маріуполі відкрили залізничний вокзал після того, як його повністю знищили. Анонсовано лише єдиний дизельний потяг на два вагони Маріуполь - Волноваха для цивільних", - розповів він.

На думку радника мера, це означає, що залізниця знову відкрита, інженерні роботи закінчені, вона з'єднана. Водночас підтверджується, що не буде використання ніякої цивільної залізниці.

"Є якась причина, чому росіяни досі не запустили вантажний потяг, але точно вони запустять, принаймні технічно все готово. Коли це станеться, це вирішить для росіян питання логістики дуже кардинально, особливо з огляду на Курахове і Волноваху - це мінус майже 300 км шляху. По часу якщо брати… вони будуть економити від доби до тижня, це досить сильне рішення, фактично логістичний прорив", - додав Андрющенко.

Як зазначив він, залежність від Кримського мосту росіяни подолали, побудувавши альтернативний шлях забезпечення свого угруповання на півдні України.

"І це дуже не добра історія, як не крути", - додав посадовець.