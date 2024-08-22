Окупанти використовують збудовану у Маріуполі залізницю для постачання палива, - мерія

Російські окупанти запустили роботу новозбудованої залізниці у Маріуполі. Загарбники використовують її для постачання палива для потреб окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телемарафону.

"На жаль, вона (залізниця, - ред.) дійсно працює. Вони (окупанти, - ред.) доробили її ще минулого місяця, тепер вона запущена", - сказав він.

За словами Андрющенка, днями було зафіксовано рух залізничних цистерн з маркуванням "Роснєфть". Вони рухалися з Маріуполя в бік Маловодного, після чого попрямували у бік Ростова.

Радник мера Маріуполя додав, що росіяни використовують три станції здебільшого та проганяють вантажі в нічний час.

"Це недобрі новини з точки зору лінії фронту... Один склад з 20 залізничних цистерн - це орієнтовно 280 автомобільних паливозаправників. Це, за нашими спостереження та результатами аналізу, приблизно 10 днів транспортування за Російської Федерації автомобільними шляхами палива для потреб фронту. Вони замінюють таке транспортування майже за добу одним залізничним складом", - сказав Андрющенко.