Залізниця, яку РФ будує на окупованій території, може бути проблемою, - ГУР
Російські загарбники будують залізницю на окупованих територіях України. Вона може становити проблему для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
"Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", - сказав він.
Керівник ГУР натякнув, що з сухопутною частиною залізниці, яку будують окупанти, українські військові можуть впоратися.
"В цьому досвід у нас є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", - додав Буданов.
Що цього передувало
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Британська розвідка зазначила, що нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
Проте британська розвідка наголошує, що існуюча залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.
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