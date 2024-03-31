Залізниця, яку РФ будує на окупованій території, може бути проблемою, - ГУР

Російські загарбники будують залізницю на окупованих територіях України. Вона може становити проблему для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", - сказав він.

Керівник ГУР натякнув, що з сухопутною частиною залізниці, яку будують окупанти, українські військові можуть впоратися.

"В цьому досвід у нас є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", - додав Буданов.