Скорочення допомоги українцям у Польщі: законопроект Навроцького подали до Сейму

Новий законопроект президента Польщі Кароля Навроцького стосовно скорочення допомоги українцям, подали до парламенту країни.
Про це заявив глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Президентський законопроект передбачає обмеження доступу до ряду послуг та охорони здоров'я. У разі прийняття, за новим законом ці послуги будуть доступні тільки для осіб, які працюють і сплачують внески в Польщі.
"Не може бути ситуації, коли поляки перебувають у гіршому становищі, ніж громадяни України. Досі так було, і цей уряд продовжував це пропонувати", – сказав Богуцький.
Глава канцелярії також заявив, що нинішній уряд мав півтора року, щоб прийняти "хороші рішення", адаптовані до потреб сьогодення. Він також додав, що "щоб вони були справедливими насамперед для поляків, але також справедливими для всіх українців, які чесно увійшли в польську соціально-економічну систему".
Раніше Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готує зміни у програму "800+". Цю допомогу у Польщі призначають сім’ям із дітьми, у тому числі й українським біженцям. Основна мета програми - підтримати батьків і опікунів у вихованні дітей.
Окрім того, вчора, 25 серпня, Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців. Вони можуть залишитися без популярної виплати та безкоштовного медобслуговування.
Також зазначимо, що з 1 червня 2025 року в Польщі набули чинності нові правила щодо програми "800+" для українських біженців. Тепер, щоб отримати це соціальне забезпечення, дитина повинна обов'язково відвідувати польську школу або дитячий садок. Виняток становлять лише ті діти, які навчаються вдома.