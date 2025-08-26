Сокращение помощи украинцам в Польше: законопроект Навроцкого подали в Сейм

Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", - сказал Богуцкий.

Глава канцелярии также заявил, что нынешнее правительство имело полтора года, чтобы принять "хорошие решения", адаптированные к потребностям настоящего. Он также добавил, что "чтобы они были справедливыми прежде всего для поляков, но также справедливыми для всех украинцев, которые честно вошли в польскую социально-экономическую систему".