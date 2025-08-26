RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сокращение помощи украинцам в Польше: законопроект Навроцкого подали в Сейм

Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", - сказал Богуцкий.

Глава канцелярии также заявил, что нынешнее правительство имело полтора года, чтобы принять "хорошие решения", адаптированные к потребностям настоящего. Он также добавил, что "чтобы они были справедливыми прежде всего для поляков, но также справедливыми для всех украинцев, которые честно вошли в польскую социально-экономическую систему".

 

Что предшествовало

Ранее Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готовит изменения в программу "800+". Эту помощь в Польше назначают семьям с детьми, в том числе и украинским беженцам. Основная цель программы - поддержать родителей и опекунов в воспитании детей.

Кроме того, вчера, 25 августа, Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.

Также отметим, что с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила по программе "800+" для украинских беженцев. Теперь, чтобы получить это социальное обеспечение, ребенок должен обязательно посещать польскую школу или детский сад. Исключение составляют только те дети, которые учатся дома.

Польша