Скорочення не буде? На яких спеціальностях цього року стане більше бюджетних місць

Чи скорочується зараз кількість бюджетних місць

За словами спеціаліста, сьогодні про скорочення "класичного" державного замовлення в українських університетах "точно не йдеться".

"Хіба що враховується несприятлива демографічна динаміка", - зауважив Трофименко.

Крім того держава, за його словами:

коригує підтримку там, де ринок давно перенасичений;

більше концентрується на тих спеціальностях, де є актуальний кадровий попит.

Так само як і розмір грантів на навчання - може залежати від обраної спеціальності (є навіть відповідна система коефіцієнтів).

"Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці - освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності", - поділився заступник міністра.

Про яке "коригування" бюджетних місць йдеться

Трофименко повідомив, що "коригування" державної підтримки стосується частини кон'юнктурних спеціальностей:

права;

менеджменту;

економіки;

журналістики.

Натомість більший акцент іде на:

STEM (природничі науки, технології, інженерію та математику);

педагогіку;

медицину;

відновлення;

реабілітацію.

"Можливо, саме зсув бюджету з популярних спеціальностей сприймається як його скорочення. Але це не так", - наголосив посадовець.

В Україні відбувається "зсув бюджету" з деяких популярних спеціальностей (інфографіка: РБК-Україна)

Чи змінились найпопулярніші спеціальності

"Якщо подивитися на вступ останніх років, то звичний попит нікуди не зник", - розповів заступник міністра освіти й науки.

Він уточнив, що в топі попиту й надалі тримаються:

право;

менеджмент;

економіка.

При цьому їх, за словами Трофименка, з кожним роком "все більше посувають":

комп'ютерні науки;

інженерія;

медицина;

реабілітація;

психологія;

педагогіка;

будівництво.

Деякі спеціальності стають популярнішими серед студентів, ніж раніше (інфографіка: РБК-Україна)

"Тобто топ популярних спеціальностей не перевернувся з ніг на голову", - констатував представник МОН.

Водночас він - "уже не такий однорідний, як раніше".