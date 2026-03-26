Скорочення не буде? На яких спеціальностях цього року стане більше бюджетних місць

Державне або регіональне замовлення гарантує повне покриття вартості навчання та виплату студентам стипендій. Сьогодні особливу увагу й підтримку отримують ті спеціальності, де є актуальний кадровий попит.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.
За словами спеціаліста, сьогодні про скорочення "класичного" державного замовлення в українських університетах "точно не йдеться".
"Хіба що враховується несприятлива демографічна динаміка", - зауважив Трофименко.
Крім того держава, за його словами:
Так само як і розмір грантів на навчання - може залежати від обраної спеціальності (є навіть відповідна система коефіцієнтів).
"Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці - освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності", - поділився заступник міністра.
Трофименко повідомив, що "коригування" державної підтримки стосується частини кон'юнктурних спеціальностей:
Натомість більший акцент іде на:
"Можливо, саме зсув бюджету з популярних спеціальностей сприймається як його скорочення. Але це не так", - наголосив посадовець.
"Якщо подивитися на вступ останніх років, то звичний попит нікуди не зник", - розповів заступник міністра освіти й науки.
Він уточнив, що в топі попиту й надалі тримаються:
При цьому їх, за словами Трофименка, з кожним роком "все більше посувають":
"Тобто топ популярних спеціальностей не перевернувся з ніг на голову", - констатував представник МОН.
Водночас він - "уже не такий однорідний, як раніше".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2026 році вступна кампанія до українських університетів проходитиме за оновленими правилами.
Крім того, ми пояснювали, в яких ВНЗ України найвища конкуренція на безкоштовне навчання.
Читайте також, які спеціальності й бонуси пропонують курсантам військові виші.