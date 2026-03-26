RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Сокращения не будет? На каких специальностях в этом году станет больше бюджетных мест

10:48 26.03.2026 Чт
2 мин
Популярные направления обучения "подвигаются", ведь некоторые профессии сегодня - более актуальны
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Учиться на бюджете - цель многих студентов Украины (фото иллюстративное: Getty Images)

Государственный или региональный заказ гарантирует полное покрытие стоимости обучения и выплату студентам стипендий. Сегодня особое внимание и поддержку получают те специальности, где есть актуальный кадровый спрос.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Сокращается ли сейчас количество бюджетных мест

По словам специалиста, сегодня о сокращении "классического" государственного заказа в украинских университетах "точно речь не идет".

"Разве что учитывается неблагоприятная демографическая динамика", - отметил Трофименко.

Кроме того государство, по его словам:

  • корректирует поддержку там, где рынок давно перенасыщен;
  • больше концентрируется на тех специальностях, где есть актуальный кадровый спрос.

Так же как и размер грантов на обучение - может зависеть от выбранной специальности (есть даже соответствующая система коэффициентов).

"Государство сильнее поддерживает те направления, где стране наиболее нужны специалисты - образование, инженерия, естественные науки, аграрный сектор, реабилитация, основные медицинские специальности", - поделился замминистра.

О какой "корректировке" бюджетных мест идет речь

Трофименко сообщил, что "корректировка" государственной поддержки касается части конъюнктурных специальностей:

  • права;
  • менеджмента;
  • экономики;
  • журналистики.

Зато больший акцент идет на:

  • STEM (естественные науки, технологии, инженерию и математику);
  • педагогику;
  • медицину;
  • восстановление;
  • реабилитацию.

"Возможно, именно смещение бюджета с популярных специальностей воспринимается как его сокращение. Но это не так", - подчеркнул чиновник.

В Украине происходит "смещение бюджета" по некоторым популярным специальностям (инфографика: РБК-Украина)

Изменились ли самые популярные специальности

"Если посмотреть на поступление последних лет, то привычный спрос никуда не исчез", - рассказал заместитель министра образования и науки.

Он уточнил, что в топе спроса и дальше держатся:

  • право;
  • менеджмент;
  • экономика.

При этом их, по словам Трофименко, с каждым годом "все больше подвигают":

  • компьютерные науки;
  • инженерия;
  • медицина;
  • реабилитация;
  • психология;
  • педагогика;
  • строительство.

Некоторые специальности становятся более популярными среди студентов, чем раньше (инфографика: РБК-Украина)

"То есть топ популярных специальностей не перевернулся с ног на голову", - констатировал представитель МОН.

В то же время он - "уже не такой однородный, как раньше".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
спеціальністьМОНПрофессияСтудентыОбразование в УкраинеВузыУниверситеты