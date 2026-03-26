Сокращения не будет? На каких специальностях в этом году станет больше бюджетных мест

Сокращается ли сейчас количество бюджетных мест

По словам специалиста, сегодня о сокращении "классического" государственного заказа в украинских университетах "точно речь не идет".

"Разве что учитывается неблагоприятная демографическая динамика", - отметил Трофименко.

Кроме того государство, по его словам:

корректирует поддержку там, где рынок давно перенасыщен;

больше концентрируется на тех специальностях, где есть актуальный кадровый спрос.

Так же как и размер грантов на обучение - может зависеть от выбранной специальности (есть даже соответствующая система коэффициентов).

"Государство сильнее поддерживает те направления, где стране наиболее нужны специалисты - образование, инженерия, естественные науки, аграрный сектор, реабилитация, основные медицинские специальности", - поделился замминистра.

О какой "корректировке" бюджетных мест идет речь

Трофименко сообщил, что "корректировка" государственной поддержки касается части конъюнктурных специальностей:

права;

менеджмента;

экономики;

журналистики.

Зато больший акцент идет на:

STEM (естественные науки, технологии, инженерию и математику);

педагогику;

медицину;

восстановление;

реабилитацию.

"Возможно, именно смещение бюджета с популярных специальностей воспринимается как его сокращение. Но это не так", - подчеркнул чиновник.

В Украине происходит "смещение бюджета" по некоторым популярным специальностям (инфографика: РБК-Украина)

Изменились ли самые популярные специальности

"Если посмотреть на поступление последних лет, то привычный спрос никуда не исчез", - рассказал заместитель министра образования и науки.

Он уточнил, что в топе спроса и дальше держатся:

право;

менеджмент;

экономика.

При этом их, по словам Трофименко, с каждым годом "все больше подвигают":

компьютерные науки;

инженерия;

медицина;

реабилитация;

психология;

педагогика;

строительство.

Некоторые специальности становятся более популярными среди студентов, чем раньше (инфографика: РБК-Украина)

"То есть топ популярных специальностей не перевернулся с ног на голову", - констатировал представитель МОН.

В то же время он - "уже не такой однородный, как раньше".