"Скоро всі побачать": Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді

За її словами, після атаки вона поспілкувалася з главою Білого дому. Трамп заявив, що "скоро всі побачать, якою буде відповідь на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном".

"Він (Трамп - ред.) також сказав мені, що не вважає, що присутність військових на місцях буде необхідною, - повідомила журналістка.

У Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що внаслідок влучання двох безпілотників на території диппредставництва виникла невелика пожежа. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Після інциденту посольство США закликало своїх громадян залишатися в укриттях у містах Джидда, Ер-Ріяд і Дахран. Американцям також рекомендували утриматися від необов’язкових поїздок до військових об’єктів у регіоні.