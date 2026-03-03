UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Скоро всі побачать": Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "відповідь" за атаку на американське посольство в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондентки Fox News у соцмережі Х.

Читайте також: Венс назвав ключову мету ударів США по Ірану

За її словами, після атаки вона поспілкувалася з главою Білого дому. Трамп заявив, що "скоро всі побачать, якою буде відповідь на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном".

"Він (Трамп - ред.) також сказав мені, що не вважає, що присутність військових на місцях буде необхідною, - повідомила журналістка.

У Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що внаслідок влучання двох безпілотників на території диппредставництва виникла невелика пожежа. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Після інциденту посольство США закликало своїх громадян залишатися в укриттях у містах Джидда, Ер-Ріяд і Дахран. Американцям також рекомендували утриматися від необов’язкових поїздок до військових об’єктів у регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІранСаудівська АравіяДональд Трамп