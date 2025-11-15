Скоріше будемо їсти траву, ніж знову станемо колонією: Сікорський про відносини Польщі та РФ

Під час інтерв'ю політик підкреслив, що Європі потрібно мати власний оборонний потенціал, а не покладатися на США в кожній надзвичайній ситуації.

"Ми повинні бути в змозі впоратися з польовим командиром у Лівії або на Балканах", - зазначив Сікорський.

Також він висловився про відносини Польщі та РФ, які налічують уже 500 років. Чиновник дав зрозуміти, що країна в минулому була російською колонією, і повторювати цю історію не має наміру.

"Ми були російською колонією. Росіяни вторглися в нашу країну разом із нацистською Німеччиною 1939 року і нав'язали нам комунізм на 45 років. Ми скоріше будемо їсти траву, ніж знову станемо російською колонією", - заявив глава польського МЗС.