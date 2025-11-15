В ходе интервью политик подчеркнул, что Европе нужно иметь собственный оборонный потенциал, а не полагаться на США в каждой чрезвычайной ситуации.

"Мы должны быть в состоянии справиться с полевым командиром в Ливии или на Балканах", - отметил Сикорский.

Также он высказался об отношениях Польши и РФ, которые насчитывают уже 500 лет. Чиновник дал понять, что страна в прошлом была российской колонией, и повторять эту историю не намерена.

"Мы были российской колонией. Русские вторглись в нашу страну вместе с нацистской Германией в 1939 году и навязали нам коммунизм на 45 лет. Мы скорее будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - заявил глава польского МИД.