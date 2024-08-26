Скоригує плани. В "Укренерго" розповіли, як вплинув сьогоднішній обстріл на енергосистему

Наразі складно прогнозувати, чи вплинула сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка під час брифінгу.
"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", - заявив Бойко.
Водночас він зауважив, що за відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.
"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими", - додав Бойко.
Сьогодні, 26 серпня, російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Перед початком обстрілів ворог підняв в небо одинадцять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й вивів у Чорне море ракетоносії.
Під час відбиття атаки вибухи лунали в низці областей. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.
Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.
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