Ракети заходили після складних маневрів. У КМВА розповіли подробиці атаки на Київ

Головною метою сьогоднішнього, 26 серпня, масованого обстрілу Російської Федерації стало ураження об'єктів інфраструктури. Прямо зараз на Київ продовжується атака ударних БпЛА з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За словами голови КМВА Сергія Попка, масована атака проти України розпочалась близько третьої години ночі з численних ударних БпЛА. До десяти одиниць з різних напрямків заходили на Київ, втім, протиповітряна оборона (ППО) успішно знищила їх.

Вже о 5-й ранку Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про підняття у небо 11-ти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а Військово-морські сили зафіксували вихід в море 4 ракетоносіїв.

"Згодом ворог підняв у небо 6 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, потім 3 МіГ-31К з ракетами "Кинджал". До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії", - розповів Попко.

Зранку на Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Після цього росіяни випустили в напррямку столиці поспіль кілька балістичних рекет й аеробалістичний "Кинджал".

Загалом ППО знищила приблизно півтора десятка ракет.

"Прямо зараз триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків. Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин", - додав Попко.

Зокрема станом на зараз:

в Києві без руйнувань, а також постраждалих;

"Укренерго" розпорядилося ввести екстрені відключення світла;

у столиці були розгортані усі "Пункти Незламності";

В кінці Попко додав, що ситуація у місті контрольована.