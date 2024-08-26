Скорректирует планы. В "Укрэнерго" рассказали, как повлиял сегодняшний обстрел на энергосистему

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", - заявил Бойко.

В то же время он отметил, что при отсутствии обстрелов, до конца октября не планировались большие ограничения или же вообще отключения, поскольку в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.

"Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме", - добавил Бойко.