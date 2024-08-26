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Скорректирует планы. В "Укрэнерго" рассказали, как повлиял сегодняшний обстрел на энергосистему

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас сложно прогнозировать, повлияла ли сегодняшняя массированная атака на энергосистему в вопросе будущих отключений света. В то же время планы по подготовке к зиме придется корректировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко во время брифинга.

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", - заявил Бойко. 

В то же время он отметил, что при отсутствии обстрелов, до конца октября не планировались большие ограничения или же вообще отключения, поскольку в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему. 

"Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме", - добавил Бойко. 

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня, 26 августа, российские террористы прибегли к массированной атаке против Украины. Перед началом обстрелов враг поднял в небо одиннадцать бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и вывел в Черное море ракетоносители.

При отражении атаки взрывы раздавались в ряде областей. Всего ПВО в Киеве уничтожило около полутора десятков ракет.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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