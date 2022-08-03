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Сколько жителей Донецкой области эвакуировались: ответ главы ОВА

Новина українською →
Донецкая область, Среда 03 августа 2022 03:24
Сколько жителей Донецкой области эвакуировались: ответ главы ОВА Фото: Из Донецкой области эвакуировались две трети жителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

С начала полномасштабного вторжения России из Донецкой области эвакуировались две трети жителей. Остались те, кто до последнего не хочет уезжать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, всего осталось в области около 250 тысяч жителей.

"Со вчерашнего дня начал поезд ходить. Люди вывозились в конкретные условия с пониманием, куда они едут и со всеми необходимыми выплатами. Это 134 человека. Это до Кропивницкого. Сегодня продолжается это движение, это 95 человек", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что с наступлением холодов люди с вопросом эвакуации "будут поступать иначе".

Напомним, правительство Украины вводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.

Также президент Украины объявил об эвакуации из прифронтовой зоны в Донецкой области.

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