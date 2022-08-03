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Скільки жителів Донецької області евакуювалися: відповідь глави ОВА

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Донецька область, Середа 03 серпня 2022 03:24
Скільки жителів Донецької області евакуювалися: відповідь глави ОВА Фото: з Донецької області евакуювалися дві третини жителів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

З початку повномасштабного вторгнення Росії з Донецької області евакуювалися дві третини жителів. Залишилися ті, хто до останнього не хоче їхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, всього залишилося в області близько 250 тисяч жителів.

"З учорашнього дня почав поїзд ходити. Люди вивозилися в конкретні умови з розумінням, куди вони їдуть і з усіма необхідними виплатами. Це 134 людини. Це до Кропивницького. Сьогодні триває цей рух, це 95 осіб", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що з настанням холодів люди з питанням евакуації "будуть чинити інакше".

Нагадаємо, уряд України вводить обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.

Також президент України оголосив про евакуацію з прифронтової зони у Донецькій області.

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