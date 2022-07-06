Сколько займет времени полное восстановление Мариуполя: ответ мэра

Полное восстановление Мариуполя после российских бомбардировок займет около 7-10 лет. Процесс обойдется более в чем 14 млрд долларов.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в Twitter .

По его словам, в результате обстрелов оккупантов уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов Мариуполя. Также разбомблены 40% частных домов.

"Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации", - заявил Бойченко.