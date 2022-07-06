ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки займе часу повне відновлення Маріуполя: відповідь мера

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 06 липня 2022 11:55
Скільки займе часу повне відновлення Маріуполя: відповідь мера Фото: повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Повне відновлення Маріуполя після російських бомбардувань займе близько 7-10 років. Процес обійдеться більш в ніж 14 млрд доларів.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради в Twitter.

За його словами, внаслідок обстрілів окупантів знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Також розбомблені 40% приватних будинків.

"Більшість з них не підлягає реконструкції. Тому в планах - будівництво нових об'єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури більш ніж в 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч осіб. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації", - заявив Бойченко.

Нагадаємо, напередодні у Лугано визначили сім принципів процесу відновлення України.

Раніше Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв