Сколько украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен: данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников.

Об этом сообщается на сайте Госстата .

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек ).

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн - 16,0% штатных работников.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.