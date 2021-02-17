Скільки українців заробляють більше 25 тисяч гривень: дані Держстату

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у грудні 2020 року. Зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,6% працівників.

Про це повідомляється на сайті Держстату .

Кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 6900,1 тисяч осіб, що на 23,3 тисяч осіб менше, ніж у вересні (6923,4 тисяч осіб ).

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 5000 грн до 6000 грн - 16,0% штатних працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.