Сколько украинцев зарабатывают больше 20 тысяч гривен: данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в сентябре 2021 года. Зарплату свыше 20 тысяч гривен насчитали для 15,8% работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец сентября, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7 089,4 тысяч человек, что на 165,1 тысяч человек больше, чем в июне (6 924,3 тысяч человек).
Среди них было начислено:
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен).