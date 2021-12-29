Скільки українців заробляють більше 20 тисяч гривень: дані Держстату

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у вересні 2021 року. Зарплату понад 20 тисяч гривень нарахували для 15,8% працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).
За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату до 7000 гривень - 33,4% штатних працівників.
Всього кількість штатних працівників на кінець вересня, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 7 089,4 тисяч осіб, що на 165,1 тисяч осіб більше, ніж у червні (6 924,3 тисяч осіб).
Серед них було нараховано:
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше порівняно з жовтнем (14 045 гривень).