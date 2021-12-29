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Скільки українців заробляють більше 20 тисяч гривень: дані Держстату

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої заробітної плати у вересні 2021 року. Зарплату понад 20 тисяч гривень нарахували для 15,8% працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату до 7000 гривень - 33,4% штатних працівників.

Всього кількість штатних працівників на кінець вересня, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становила 7 089,4 тисяч осіб, що на 165,1 тисяч осіб більше, ніж у червні (6 924,3 тисяч осіб).

Серед них було нараховано:

  • до мінімальної 6000,00 грн - 16,1%
  • від 6000,01 до 7000,00 грн - 17,3%
  • від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,3%
  • від 8000,01 до 9000,00 грн - 5,9%
  • від 9000,01 до 10000,00 грн - 5,3%
  • від 10000,01 до 11000,00 грн - 4,8%
  • від 11000,01 до 12000,00 грн - 4,3%
  • від 12000,01 до 13000,00 грн - 4,1%
  • від 13000,01 до 14000,00 грн - 3,6%
  • від 14000,01 до 15000,00 грн - 3,3%
  • від 15000,01 до 20000,00 грн - 12,2%
  • від 20000,01 до 25000,00 грн - 6,5%
  • понад 25000,00 грн - 9,3%

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше порівняно з жовтнем (14 045 гривень).

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Зарплата в УкраїніДержавна служба статистики