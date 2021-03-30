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Сколько украинцев работает без трудовой книжки: данные Госсстата

Автор: Александр Белоус

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-декабрь 2020 года составляло 3237,8 тысяч человек. Это 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 915,3 тысяч).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3275,9 тысяч человек.

Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве - 44,7%, в строительстве - 17,0% и в торговле - 15,9%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,6%.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

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Новости Украины безработицаработаГосударственная служба статистики
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