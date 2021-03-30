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Скільки українців працює без трудової книжки: дані Держстату

Автор: Олександр Білоус

Кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за січень-грудень 2020 року становило 3237,8 тисяч осіб. Це 20,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (15 915,3 тисяч).

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед населення у віці 15 і старше неформально працювали 3275,9 тисяч чоловік.

найвищий відсоток неформально зайнятих в сільському господарстві - 44,7%, в будівництві - 17,0% і в торгівлі - 15,9%. У промисловості частка неформальної зайнятості становить 5,6%.

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину отримувати зарплати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 році в Україні становило 3460,4 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років і старше в IV кварталі 2020 року склало 15,7 млн осіб. Кількість безробітного населення склало по 1,8 млн осіб.

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Новини України безработицаработаДержавна служба статистики
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