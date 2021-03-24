Уровень безработицы в Украине превысил 10%

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3 %.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%, в третьем квартале - 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 10,1% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале - 9,5%).