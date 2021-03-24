ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Уровень безработицы в Украине превысил 10%

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 15:30
Уровень безработицы в Украине превысил 10% Фото: митинг под Кабмином (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3 %.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%, в третьем квартале - 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 10,1% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале - 9,5%).

Уровень безработицы в Украине превысил 10%

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда с 9,4% до 9,5%. В четвертом квартале уровень безработицы достиг 10,0%.

Напомним, руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидания увольнений наблюдается пятый квартал подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Государственная служба статистики безработица работа
NEWS
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет