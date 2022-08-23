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Сколько средств Украина потратила на оборону после вторжения РФ: ответ Шмыгаля

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 17:17
Сколько средств Украина потратила на оборону после вторжения РФ: ответ Шмыгаля Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Более 400 миллиардов гривен из госбюджета Украины были потрачены на оборону после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, - это потребности армии", - рассказал Шмыгаль

Он также уточнил, что 288 млрд грн были потрачены на зарплаты военнослужащим, а 135 млрд грн - на приобретение и ремонт военной техники, покупку боеприпасов и продукции оборонного предназначения.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в государственном бюджете Украины на 2023 года приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, Украина договорилась с западными партнерами о поддержке почти на 29 млрд долларов.

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