Украина договорилась о поддержке почти на 29 млрд долларов, - Шмыгаль
По состоянию на июль Украина договорилась с западными партнерами о поддержке почти на 29 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.
По его словам, сейчас месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд гривен, из которых от 70 до 100 млрд поступает от налоговой и таможни.
"Есть разница, которая составляет 4-5 млрд долларов - это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть - на сумму почти 29 млрд долларов, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще около 20 млрд", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что это помощь от ЕС, США, Канады и отдельно от стран-участниц Евросоюза.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила от Великобритании кредит почти на 425 млн евро.
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