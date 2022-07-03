ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина договорилась о поддержке почти на 29 млрд долларов, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 июля 2022 18:58
Украина договорилась о поддержке почти на 29 млрд долларов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на июль Украина договорилась с западными партнерами о поддержке почти на 29 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

По его словам, сейчас месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд гривен, из которых от 70 до 100 млрд поступает от налоговой и таможни.

"Есть разница, которая составляет 4-5 млрд долларов - это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть - на сумму почти 29 млрд долларов, из которых уже достаточно большую сумму мы получили. Остается еще около 20 млрд", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что это помощь от ЕС, США, Канады и отдельно от стран-участниц Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила от Великобритании кредит почти на 425 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта