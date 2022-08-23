Скільки коштів Україна витратила на оборону після вторгнення РФ: відповідь Шмигаля

Понад 400 мільярдів гривень з держбюджету України було витрачено на оборону після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії видатки державного бюджету склали майже 1 трлн. З них понад 420 млрд грн було витрачено на оборону і безпеку нашої країни. Тобто більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету, - це потреби армії", - розповів Шмигаль Він також уточнив, що 288 млрд грн було витрачено на зарплати військовослужбовцям, а 135 млрд грн - на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення.