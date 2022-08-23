Скільки коштів Україна витратила на оборону після вторгнення РФ: відповідь Шмигаля
Понад 400 мільярдів гривень з держбюджету України було витрачено на оборону після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії видатки державного бюджету склали майже 1 трлн. З них понад 420 млрд грн було витрачено на оборону і безпеку нашої країни. Тобто більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету, - це потреби армії", - розповів Шмигаль
Він також уточнив, що 288 млрд грн було витрачено на зарплати військовослужбовцям, а 135 млрд грн - на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в Державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.
Також ми писали, що, за словами Шмигаля, Україна домовилася із західними партнерами про підтримку майже на 29 млрд доларів.
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