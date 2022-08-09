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Шмыгаль назвал два главных приоритета бюджета на 2023 год

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 18:20
Шмыгаль назвал два главных приоритета бюджета на 2023 год Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В государственном бюджете Украины на 2023 года приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство уже начало работу над бюджетом на 2023 год.

"Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. При этом Кабинет министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам. Макроэкономическая стабильность государства - это третий сверхважный приоритет", - отметил он.

По его словам, в рамках госбюджета также планируется создание Фонда оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, будут ли урезать пенсии и другие важные социальные выплаты в новом бюджете.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Госбюджет
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