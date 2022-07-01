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Скільки окупантів були поранені під час війни: в Міноборони назвали число

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П'ятниця 01 липня 2022 17:42
Скільки окупантів були поранені під час війни: в Міноборони назвали число Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії, більше ніж 90 тисяч російських військових отримали поранення. Окрім значних втрат країни-окупанта, дуже багато солдатів зникли безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Ворог втратив понад 30 тисяч своїх солдатів в Україні. Понад 90 тисяч росіян поранено. Дуже багато зниклих безвісти", - заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, Росія видає загиблих окупантів як "загублених", аби не виплачувати грошові компенсації сім'ям.

Резніков зауважив, що вже занадто пізно для того, аби "зберегти обличчя" російському президенту Володимиру Путіну.

"Після звірств та злочинів у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі… Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога", - відзначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових у війні проти України станом сьогодні. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували близько 150 окупантів.

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