UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько мирных украинцев в российском плену: ответ Верещук

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня в российском плену находятся порядка 1 500 украинских мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, более 1 500 мирных жителей Украины содержатся в российских тюрьмах.

"Они сидят в Ростове, в Курске, они сидят в СИЗО как военнопленные. Хотя не могут быть пленными, так как не являются интернированными. У них нет статуса по международному гуманитарному праву, их должны отпустить", - отметила Верещук.

Она также добавила, что Россия через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных.

Напомним, на прошлой неделе прошел очередной обмен пленными с Россией, в его рамках были освобождены пятеро гражданских.

Также стало известно, что Россия вывезла пленных командиров "Азова" с оккупированного Донбасса в Москву, их держат в следственном изоляторе "Лефортово".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИрина ВерещукПленный