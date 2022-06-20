Скільки мирних українців у російському полоні: відповідь Верещук

На сьогодні в російському полоні перебувають близько 1 500 українських мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.
"Вони сидять в Ростові, в Курську, вони сидять в СІЗО як військовополонені. Хоча не можуть бути полоненими, так як не є інтернованими. У них немає статусу за міжнародним гуманітарним правом, їх мають відпустити", - зазначила Верещук.
Вона також додала, що Росія через Червоний Хрест підтвердила наявність лише 120 полонених.
Нагадаємо, минулого тижня пройшов черговий обмін полоненими з Росією, у його рамках було звільнено п'ятеро цивільних.
Також стало відомо, що Росія вивезла полонених командирів "Азова" з окупованого Донбасу до Москви, їх тримають у слідчому ізоляторі "Лефортово".
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