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Скільки мирних українців у російському полоні: відповідь Верещук

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні в російському полоні перебувають близько 1 500 українських мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, понад 1 500 мирних жителів України утримуються в російських в'язницях.

"Вони сидять в Ростові, в Курську, вони сидять в СІЗО як військовополонені. Хоча не можуть бути полоненими, так як не є інтернованими. У них немає статусу за міжнародним гуманітарним правом, їх мають відпустити", - зазначила Верещук.

Вона також додала, що Росія через Червоний Хрест підтвердила наявність лише 120 полонених.

Нагадаємо, минулого тижня пройшов черговий обмін полоненими з Росією, у його рамках було звільнено п'ятеро цивільних.

Також стало відомо, що Росія вивезла полонених командирів "Азова" з окупованого Донбасу до Москви, їх тримають у слідчому ізоляторі "Лефортово".

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