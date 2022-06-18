Украина и Россия провели обмен пленными: скольких вернули домой

Украине удалось освободить пятерых граждан, которые находились в плену у российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками", - сказано в сообщении ГУР.

Отмечается, что трое мирных людей попали в плен во время оккупации российскими войсками Гостомеля Киевской области.

Помимо обмена пленными, ГУР удалось вернуть тело погибшего украинского военного.