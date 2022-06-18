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Украина и Россия провели обмен пленными: скольких вернули домой

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Украина, Суббота 18 июня 2022 17:49
Украина и Россия провели обмен пленными: скольких вернули домой Фото: Украина и Россия провели обмен пленными (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось освободить пятерых граждан, которые находились в плену у российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками", - сказано в сообщении ГУР.

Отмечается, что трое мирных людей попали в плен во время оккупации российскими войсками Гостомеля Киевской области.

Помимо обмена пленными, ГУР удалось вернуть тело погибшего украинского военного.

Напомним, ранее стало известно, что 10 июня 2022 года прошел обмен пленными с Россией по формуле "4 на 5".

Также мы писали, что в результате 11-го обмена пленными домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко.

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