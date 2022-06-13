Сколько мариупольцев убили и депортировали оккупанты: названы цифры

По предварительным расчетам оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, еще более 50 тысяч были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Донецкой области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию.
Отмечается, что мариупольцы, которые остались в захваченном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.
Из-за обстрелов оккупантов было разрушено почти 90% жилого фонда Мариуполя. Почти все больницы, детские сады, школы разрушены или получили повреждения. В городе нет газо- и водоснабжения, повреждена электросеть.
"Мариуполь освободился от российских захватчиков в 2014 году, так же освободится и в 2022 году. Над городом вновь обязательно развеется государственный флаг Украины. Пройдет время, раны заживут, в город Марии вернутся его жители, он снова станет современным, красивым, невероятным городом Украины", - уверены в ОГА.
Напомним, оккупанты уменьшили гуманитарную помощь мариупольцам, чтобы заставить их идти на работу в коммунальную сферу.
Кроме этого, захватчики начали строить "модульные дома" для бездомных мариупольцев. Горсовет отмечает, что оккупанты располагают их рядом с линией обороны и могут использовать жителей как "живой щит".