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Сколько мариупольцев убили и депортировали оккупанты: названы цифры

Фото: братская могила в Мариуполе (t_me_polkazov)
Автор: Елизавета Драбкина

По предварительным расчетам оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, еще более 50 тысяч были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию.

Отмечается, что мариупольцы, которые остались в захваченном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

Из-за обстрелов оккупантов было разрушено почти 90% жилого фонда Мариуполя. Почти все больницы, детские сады, школы разрушены или получили повреждения. В городе нет газо- и водоснабжения, повреждена электросеть.

"Мариуполь освободился от российских захватчиков в 2014 году, так же освободится и в 2022 году. Над городом вновь обязательно развеется государственный флаг Украины. Пройдет время, раны заживут, в город Марии вернутся его жители, он снова станет современным, красивым, невероятным городом Украины", - уверены в ОГА.

Напомним, оккупанты уменьшили гуманитарную помощь мариупольцам, чтобы заставить их идти на работу в коммунальную сферу.

Кроме этого, захватчики начали строить "модульные дома" для бездомных мариупольцев. Горсовет отмечает, что оккупанты располагают их рядом с линией обороны и могут использовать жителей как "живой щит".

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